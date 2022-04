Qualifiée pour les phases de groupe après une victoire sans encombre face à l’Équateur en barrages les 4 et 5 mars derniers, l’équipe de France de Coupe Davis connaît enfin la compo­si­tion de son groupe.

Placés dans le groupe C, les hommes de Sébastien Grosjean auront fort à faire, du 14 au 18 septembre prochain à Hambourg, face à l’Allemagne d’Alexander Zverev, le Belgique de David Goffin et l’Australie de Nick Kyrgios et d’Alex De Minaur.

Un groupe qui pour­rait devenir beau­coup plus abor­dable si les deux stars de celui‐ci, à savoir Kyrgios et Zverev, déci­daient de faire l’impasse.

Concernant l’agen­ce­ment des autres groupes, on notera la présence de la Serbie de Novak Djokovic et de l’Espagne de Rafael Nadal dans le même groupe, le B, ce qui pour­rait aboutir sur un énième duel entre les deux légendes.