Ce jeudi, à 16h, La France va affronter la timide équipe de la République Tchèque composée de Jiri Vesely (82e mondial), Tomas Machac (143e), Zdenek Kolar (140e), Jiri Lehecka (138e) et du vétéran Lukas Rosol (271e).

Les Bleus sont favoris, notam­ment grâce à la soli­dité du double. Et cet atout nommé Herbert/Mahut peut amener l’équipe de France à se dire qu’il faut fina­le­ment s’im­poser sur au moins un des deux simples pour simple­ment gagner la rencontre.

Si on part sur ce raison­ne­ment et vu la faiblesse du numéro 2 tchèque conju­guée à la forme du moment de la paire fran­çaise, on devrait donc l’emporter au moins 2 à 1 et jouer vrai­sem­bla­ble­ment la Grande‐Bretagne pour la première place quali­fi­ca­tive. En atten­dant, place aux hostilités…