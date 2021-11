La France va affronter à 16H, la timide équipe de République Tchèque composée de Jéry Vesely (82ème), Tomas Machac (143ème), Zdenek Kolar (140ème), Jiri Lehecka (138ème) et le vétéran Lukas Rosol (271ème).

Les Bleus sont favoris notam­ment grâce à la soli­dité du double.

Comme l’a expliqué juste­ment mercredi dans les colonnes de l’Equipe, la force de Mahut/P2H peut amener l’équipe de France à se dire qu’il faut fina­le­ment juste remporter qu’un seul simple pour l’emporter.…

Si on part sur ce raison­ne­ment et vu la faiblesse du N°2 tchèque conju­guée à la forme du moment de Mahut/P2H, on devrait donc l’emporter au moins 2 à 1 et jouer vrai­sem­bla­ble­ment la Grande Bretagne pour la première place quali­fi­ca­tive pour conti­nuer à viser le titre.

Wait and see