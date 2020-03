A la veille du tirage au sort de la phase finale de la Coupe Davis qui aura lieu à Madrid eu 23 au 29 novembre 2020, la France sait qu’elle sera dans le groupe C. Les six premières têtes de série ont été réparties dans les six groupes (voir ci-dessous).

1⃣ day to go❗️#DavisCupFinals #byRakuten 🏆 Follow LIVE the draw ceremony :

🕕 16h GMT

🖥 https://t.co/kvPW3VQq1e Seeds 1-6 will be placed in groups A-F, respectively. More info ➡️ https://t.co/tBFwEWzNxi pic.twitter.com/CmhYqLNTFp — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) March 11, 2020