Même s’ils se sont faits une belle frayeur avec la défaite surprise de Daniel Evans face à l’épa­tant tchèque Tomas Machac, les Britanniques ont validé leur billet pour les quarts finale en termi­nant en tête de leur groupe devant la France et, donc, la République Tchèque. Ils affron­te­ront soit l’Allemagne, qui doit affronter l’Autriche dans quelques minutes, soit la Serbie de Novak Djokovic au cas où les Allemands s’inclineraient.

Concernant nos Bleus, il faudrait un vrai miracle pour les voir terminer parmi les deux meilleurs deuxième. En effet, avec la Suède déjà assurée de finir devant la France, il faudrait que les Russes battent l’Espagne 3–0 et que les Colombiens et les Américains, qui sont opposés ce dimanche, ne l’emportent pas 3–0. Et encore, si les planètes venaient à s’ali­gner il faudrait sortir la calcu­la­trice pour dépar­tager les pays en fonc­tion du nombre de sets remportés.