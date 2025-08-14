AccueilCoupe DavisLa liste des Bleus pour affronter la Croatie connue, avec de grands...
La liste des Bleus pour affronter la Croatie connue, avec de grands absents

Par thomasb

Ce jeudi, le capi­taine de la France en Coupe Davis Paul‐Henri Mathieu a levé le voile sur les joueurs qui seront du voyage à Osijek pour défier la Croatie, avec une place pour le Final 8 de Bologne à la clef. Du 12 au 13 septembre 2025, ce sont Ugo Humbert, Benjamin Bonzi Arthur Rinderknech et Pierre‐Hugues Herbert qui ont été retenu pour faire le déplacement.

Sans trop de surprises, le numéro un fran­çais Arthur Fils est laissé au repos. Son état de santé reste une inconnue. Toujours en déli­ca­tesse avec son dos, sa parti­ci­pa­tion à l’US Open est incer­taine. Giovanni Mpetshi Perricard, en diffi­culté cette saison sur le court est logi­que­ment écarté. D’autres comme Corentin Moutet ou Alexandre Muller, tous les deux constants sur cet exer­cice auraient pu aussi prétendre à la sélection.

Reste à savoir si ces choix forts de Paul‐Henri Mathieu porte­ront leurs fruits.

