Ce jeudi, le capitaine de la France en Coupe Davis Paul‐Henri Mathieu a levé le voile sur les joueurs qui seront du voyage à Osijek pour défier la Croatie, avec une place pour le Final 8 de Bologne à la clef. Du 12 au 13 septembre 2025, ce sont Ugo Humbert, Benjamin Bonzi Arthur Rinderknech et Pierre‐Hugues Herbert qui ont été retenu pour faire le déplacement.
Sans trop de surprises, le numéro un français Arthur Fils est laissé au repos. Son état de santé reste une inconnue. Toujours en délicatesse avec son dos, sa participation à l’US Open est incertaine. Giovanni Mpetshi Perricard, en difficulté cette saison sur le court est logiquement écarté. D’autres comme Corentin Moutet ou Alexandre Muller, tous les deux constants sur cet exercice auraient pu aussi prétendre à la sélection.
ALLEZ LES BLEUS ! 🇫🇷— Davis Cup (@DavisCup) August 14, 2025
France announces their Davis Cup team to take on Croatia next month ! ⚡️ pic.twitter.com/r09qkHQJeG
Reste à savoir si ces choix forts de Paul‐Henri Mathieu porteront leurs fruits.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 15:45