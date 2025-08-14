Ce jeudi, le capi­taine de la France en Coupe Davis Paul‐Henri Mathieu a levé le voile sur les joueurs qui seront du voyage à Osijek pour défier la Croatie, avec une place pour le Final 8 de Bologne à la clef. Du 12 au 13 septembre 2025, ce sont Ugo Humbert, Benjamin Bonzi Arthur Rinderknech et Pierre‐Hugues Herbert qui ont été retenu pour faire le déplacement.

Sans trop de surprises, le numéro un fran­çais Arthur Fils est laissé au repos. Son état de santé reste une inconnue. Toujours en déli­ca­tesse avec son dos, sa parti­ci­pa­tion à l’US Open est incer­taine. Giovanni Mpetshi Perricard, en diffi­culté cette saison sur le court est logi­que­ment écarté. D’autres comme Corentin Moutet ou Alexandre Muller, tous les deux constants sur cet exer­cice auraient pu aussi prétendre à la sélection.

Reste à savoir si ces choix forts de Paul‐Henri Mathieu porte­ront leurs fruits.