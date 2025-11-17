AccueilCoupe Davis"La mythique Coupe Davis dans le hall 37 du Parc des Expositions...
Coupe Davis

« La mythique Coupe Davis dans le hall 37 du Parc des Expositions sans vie de Bologne. Quelle tris­tesse de voir cette légen­daire compé­ti­tion vieille de 125 ans se perdre dans un lieu aussi sordide » explique Fabrice Abgrall, jour­na­liste à France Info.

Jean Muller
Par Jean Muller

-

217

Fabrice Abgrall est le spécia­liste du tennis de France Info. Il est présent sur le circuit depuis des années et parcourt le monde. Son exper­tise ne peut être remise surtout quand on parle de la Coupe Davis. Sa remarque lâchée avec dépit lors de son arrivée à Bologne résume parfai­te­ment l’état de déla­bre­ment de cette compé­ti­tion légen­daire et aussi l’in­com­pé­tence de l’ITF.

On est bien loin du stade Pierre Mauroy et des finales épiques face à la Suisse, Croatie ou la Belgique. On est aussi loin d’un quart de finale à Gênes dans un club typique du tennis vintage animé par le son des cloches de l’église voisine, tout une époque…

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 10:46

Article précédent
Sinner touche « encore » une prime extra­va­gante, c’est l’année de tous les records pour son compte en banque…
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.