Fabrice Abgrall est le spécia­liste du tennis de France Info. Il est présent sur le circuit depuis des années et parcourt le monde. Son exper­tise ne peut être remise surtout quand on parle de la Coupe Davis. Sa remarque lâchée avec dépit lors de son arrivée à Bologne résume parfai­te­ment l’état de déla­bre­ment de cette compé­ti­tion légen­daire et aussi l’in­com­pé­tence de l’ITF.

La mythique @DavisCup dans le hall 37 du Parc des Expositionssans vie de Bologne. Quelle tris­tesse de voir cette légen­daire compé­ti­tion vieille de 125 ans se perdre dans un lieu aussi sordide. pic.twitter.com/nouelQQG1H — Fabrice ABGRALL (@FabriceAbgrall) November 16, 2025

On est bien loin du stade Pierre Mauroy et des finales épiques face à la Suisse, Croatie ou la Belgique. On est aussi loin d’un quart de finale à Gênes dans un club typique du tennis vintage animé par le son des cloches de l’église voisine, tout une époque…