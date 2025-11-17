Fabrice Abgrall est le spécialiste du tennis de France Info. Il est présent sur le circuit depuis des années et parcourt le monde. Son expertise ne peut être remise surtout quand on parle de la Coupe Davis. Sa remarque lâchée avec dépit lors de son arrivée à Bologne résume parfaitement l’état de délabrement de cette compétition légendaire et aussi l’incompétence de l’ITF.
La mythique @DavisCup dans le hall 37 du Parc des Expositionssans vie de Bologne. Quelle tristesse de voir cette légendaire compétition vieille de 125 ans se perdre dans un lieu aussi sordide. pic.twitter.com/nouelQQG1H— Fabrice ABGRALL (@FabriceAbgrall) November 16, 2025
On est bien loin du stade Pierre Mauroy et des finales épiques face à la Suisse, Croatie ou la Belgique. On est aussi loin d’un quart de finale à Gênes dans un club typique du tennis vintage animé par le son des cloches de l’église voisine, tout une époque…
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 10:46