Alors que Jo‐Wilfried Tsonga convoi­tait le poste, c’est Gaël Monfils qui, à la surprise géné­rale, a été nommé capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis à la place de Paul‐Henri Matthieu.

Très commenté depuis 24 heures, le choix de la Fédération Française de Tennis (FFT) ne fait pas l’unanimité.

« Monfils capi­taine… Ok, ok, quand on sait comme il était compliqué parfois de le faire venir dans cette compé­ti­tion dans laquelle il n’a jamais rien produit par ailleurs. A la place de Tsonga, toujours présent et combatif, je l’ai un peu mauvaise… Mais bon », a notam­ment réagi le jour­na­liste Daniel Riolo, spécia­liste foot­ball mais passionné de tennis.

Monfils capi­taine coupe Davis … ok ok quand on sait comme il était compliqué parfois de le faire venir dans cette compé­ti­tion dans laquelle il n’a jamais rien produit par ailleurs. A la place de Tsonga tjs présent et combatif, je l’ai un peu mauvaise…

Mais bon. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 7, 2026

Concernant Jo‐Wilfried Tsonga, « il travaillait sur un projet, mais son rôle d’ac­tion­naire de la All In Academy, à la fois orga­ni­sa­teur de l’ATP 250 de Lyon et agent, était un frein pour cause de conflits d’in­té­rêts », rappelle L’Équipe ce dimanche.

Et à noter que Gaël Monfils sera épaulé par les deux autres Mousquetaires : Gilles Simon, direc­teur de la haute perfor­mance à la FFT, et Richard Gasquet, membre de la cellule expert.