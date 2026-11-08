Alors que Jo‐Wilfried Tsonga convoitait le poste, c’est Gaël Monfils qui, à la surprise générale, a été nommé capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis à la place de Paul‐Henri Matthieu.
Très commenté depuis 24 heures, le choix de la Fédération Française de Tennis (FFT) ne fait pas l’unanimité.
« Monfils capitaine… Ok, ok, quand on sait comme il était compliqué parfois de le faire venir dans cette compétition dans laquelle il n’a jamais rien produit par ailleurs. A la place de Tsonga, toujours présent et combatif, je l’ai un peu mauvaise… Mais bon », a notamment réagi le journaliste Daniel Riolo, spécialiste football mais passionné de tennis.
Concernant Jo‐Wilfried Tsonga, « il travaillait sur un projet, mais son rôle d’actionnaire de la All In Academy, à la fois organisateur de l’ATP 250 de Lyon et agent, était un frein pour cause de conflits d’intérêts », rappelle L’Équipe ce dimanche.
Et à noter que Gaël Monfils sera épaulé par les deux autres Mousquetaires : Gilles Simon, directeur de la haute performance à la FFT, et Richard Gasquet, membre de la cellule expert.
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 09:32