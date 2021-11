Pierre‐Hugues Herbert absent de dernière minute pour le double ? Pas de panique. Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech contrôlent la situation.

La paire fran­çaise inédite permet à la France d’y croire grâce à cette victoire en deux sets : 6–1, 6–4 en 1h02.

Guidé par l’ex­pé­ri­menté et toujours aussi bon Nicolas Mahut, Arthur Rinderknech a fait preuve de carac­tère avec cette belle pres­ta­tion quelques minutes après sa défaite frus­trante contre Cameron Norrie. Dans le deuxième set, son sublime revers slicé pour obtenir le break à 4–4 est à souligner.

Les Bleus n’ont jamais semblé inquiétés pour­tant face à deux spécia­listes du double, Joe Salisbury et Neal Skupski. L’enjeu était en revanche quasi inexis­tant pour les Britanniques, qui n’ont plus qu’à l’emporter contre la République Tchèque pour se qualifier.

Si la France s’in­cline donc 2–1 contre la Grande‐Bretagne, elle peut toujours espérer terminer dans les deux meilleurs deuxièmes pour atteindre les quarts de finale. Cette victoire, en plus en deux sets, permet d’y croire. Il faut désor­mais attendre et sortir la calcu­la­trice au fur et à mesure des diffé­rents résultats.