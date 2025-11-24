AccueilCoupe DavisLa réaction de Nadal après la défaite en finale de l'Espagne contre...
La réac­tion de Nadal après la défaite en finale de l’Espagne contre l’Italie

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Malgré les absences de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, mais aussi d’Alejandro Davidovich Fokina et de Lorenzo Musetti, l’Espagne et l’Italie se sont tout de même retrou­vées en finale de la Coupe Davis dimanche.

À domi­cile, la Squadra Azzurra a fina­le­ment décroché un troi­sième titre consé­cutif. Rafael Nadal n’a pas tardé à réagir à cette victoire sur les réseaux sociaux.

« Félicitations à toute l’équipe espa­gnole pour cette semaine impres­sion­nante ! Et bravo à l’Italie pour cette troi­sième Coupe Davis consé­cu­tive », a écrit le quadruple vain­queur du Saladier d’Argent, qui mettait un terme à sa carrière il y a tout juste un an après une défaite de son équipe en quarts de finale contre les Pays‐Bas.

Publié le lundi 24 novembre 2025 à 09:05

