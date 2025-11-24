Malgré les absences de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, mais aussi d’Alejandro Davidovich Fokina et de Lorenzo Musetti, l’Espagne et l’Italie se sont tout de même retrou­vées en finale de la Coupe Davis dimanche.

À domi­cile, la Squadra Azzurra a fina­le­ment décroché un troi­sième titre consé­cutif. Rafael Nadal n’a pas tardé à réagir à cette victoire sur les réseaux sociaux.

« Félicitations à toute l’équipe espa­gnole pour cette semaine impres­sion­nante ! Et bravo à l’Italie pour cette troi­sième Coupe Davis consé­cu­tive », a écrit le quadruple vain­queur du Saladier d’Argent, qui mettait un terme à sa carrière il y a tout juste un an après une défaite de son équipe en quarts de finale contre les Pays‐Bas.