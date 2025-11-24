Malgré les absences de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, mais aussi d’Alejandro Davidovich Fokina et de Lorenzo Musetti, l’Espagne et l’Italie se sont tout de même retrouvées en finale de la Coupe Davis dimanche.
À domicile, la Squadra Azzurra a finalement décroché un troisième titre consécutif. Rafael Nadal n’a pas tardé à réagir à cette victoire sur les réseaux sociaux.
¡Enhorabuena a todo el equipo 🇪🇸!— Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 23, 2025
¡Semana impresionante en la @DavisCup ! 💪🏼
👏🏻 @DavidFerrer87 @jamunar_38 @pablocarreno91 @M_Granollers @PedroMPortero 👏🏻
Congratulazioni 🇮🇹 per la terza Davis 🏆 consecutiva pic.twitter.com/55nQ3mWt6g
« Félicitations à toute l’équipe espagnole pour cette semaine impressionnante ! Et bravo à l’Italie pour cette troisième Coupe Davis consécutive », a écrit le quadruple vainqueur du Saladier d’Argent, qui mettait un terme à sa carrière il y a tout juste un an après une défaite de son équipe en quarts de finale contre les Pays‐Bas.
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 09:05