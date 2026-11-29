Sous pres­sion et dans l’obli­ga­tion de l’emporter après la défaite de son compa­triote, Rafael Jodar, lors du premier match de la finale de Coupe Davis entre l’Italie et l’Espagne, Carlos Alcaraz n’a presque pas tremblé.

Alors qu’il se diri­geait vers une victoire très tran­quille face à Flavio Cobolli dans une rencontre entre numéros 1, l’Espagnol, qui servait pour le gain du match à 5–4, a été debreaké à la surprise géné­rale par l’Italien, survolté devant son public. Finalement plus solide lors du jeu décisif, Carlitos permet donc à la Roja d’éga­liser : 6–2, 7–6(4), en 1h35.

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Carlos Alcaraz takes down Flavio Cobolli to force a deci­ding doubles that will decide the winner of the Davis Cup by Generali#DavisCup pic.twitter.com/8mkfaSZ0Dq — Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2026

Place désor­mais au double décisif où l’in­cer­ti­tude demeure concer­nant la paire alignée par le capi­taine espa­gnol, David Ferrer. Si la présence de Marcel Granollers semble indis­cu­table, celle de son parte­naire se jouera entre Pedro Martinez et Carlos Alcaraz, qui a clai­re­ment fait part de ses inten­tions de jouer. Côté Italiens, Lorenzo Musetti et Andrea Vavassori, héros de la demi‐finale contre la République Tchèque, semblent tenir la corde.