Sous pression et dans l’obligation de l’emporter après la défaite de son compatriote, Rafael Jodar, lors du premier match de la finale de Coupe Davis entre l’Italie et l’Espagne, Carlos Alcaraz n’a presque pas tremblé.
Alors qu’il se dirigeait vers une victoire très tranquille face à Flavio Cobolli dans une rencontre entre numéros 1, l’Espagnol, qui servait pour le gain du match à 5–4, a été debreaké à la surprise générale par l’Italien, survolté devant son public. Finalement plus solide lors du jeu décisif, Carlitos permet donc à la Roja d’égaliser : 6–2, 7–6(4), en 1h35.
Place désormais au double décisif où l’incertitude demeure concernant la paire alignée par le capitaine espagnol, David Ferrer. Si la présence de Marcel Granollers semble indiscutable, celle de son partenaire se jouera entre Pedro Martinez et Carlos Alcaraz, qui a clairement fait part de ses intentions de jouer. Côté Italiens, Lorenzo Musetti et Andrea Vavassori, héros de la demi‐finale contre la République Tchèque, semblent tenir la corde.
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 20:22