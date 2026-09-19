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La vive émotion de Fonseca, après son match de reprise avec le Brésil

Par
Jean Muller
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Écarté des courts depuis le Masters 1000 de Cincinnati, après une gêne à l’ab­domen, Joao Fonseca faisait son grand retour à la compé­ti­tion dans la nuit du 19 septembre 2026, en Coupe Davis.

Aligné en premier face au Suisse Dominik Stricker, le 29e mondial avait la lourde tâche de mettre sur les bons rails son pays. Mission accom­plie, malgré la perte de la première manche (6−4, 3–6, 2–6). Plus que le résultat, c’est la réac­tion de l’Auriverde qui rete­nait l’at­ten­tion. Une fois le match terminé, le joueur de 20 ans fondait en larmes devant son public. 

Forcément ques­tionné sur sa vive émotion après le match, Fonseca a expliqué la valeur symbo­lique de cette victoire, après plusieurs mois de doutes sur sa condi­tion physique et la pres­sion de repré­senter sa nation à domicile.

« Ça a été une année diffi­cile. J’ai manqué de confiance et j’ai subi quelques bles­sures. Je ne suis pas arrivé ici à 100 % de mes capa­cités, je ne pouvais même pas garantir que je serais capable de jouer, mais ce moment, disputer la Coupe Davis pour le Brésil, compte énor­mé­ment pour moi. J’ai donné le meilleur de moi‐même et c’est une victoire très impor­tante pour moi et pour l’équipe. », a précisé le Brésilien dans des propos rapportés par Punto de Break.

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 09:26

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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