Écarté des courts depuis le Masters 1000 de Cincinnati, après une gêne à l’abdomen, Joao Fonseca faisait son grand retour à la compétition dans la nuit du 19 septembre 2026, en Coupe Davis.
Aligné en premier face au Suisse Dominik Stricker, le 29e mondial avait la lourde tâche de mettre sur les bons rails son pays. Mission accomplie, malgré la perte de la première manche (6−4, 3–6, 2–6). Plus que le résultat, c’est la réaction de l’Auriverde qui retenait l’attention. Une fois le match terminé, le joueur de 20 ans fondait en larmes devant son public.
Forcément questionné sur sa vive émotion après le match, Fonseca a expliqué la valeur symbolique de cette victoire, après plusieurs mois de doutes sur sa condition physique et la pression de représenter sa nation à domicile.
João Fonseca was emotional after his comeback win for Brazil in the Davis Cup.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 18, 2026
They lead Switzerland 1–0.
He missed the U.S. Open due to injury.
Look at what it means to him. 🥹
🇧🇷💛 pic.twitter.com/vt5gm9pbKC
« Ça a été une année difficile. J’ai manqué de confiance et j’ai subi quelques blessures. Je ne suis pas arrivé ici à 100 % de mes capacités, je ne pouvais même pas garantir que je serais capable de jouer, mais ce moment, disputer la Coupe Davis pour le Brésil, compte énormément pour moi. J’ai donné le meilleur de moi‐même et c’est une victoire très importante pour moi et pour l’équipe. », a précisé le Brésilien dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 09:26