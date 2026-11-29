La nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France donne un intérêt supplé­men­taire au premier tour de l’édition 2027 qui aura du 5 au 7 février prochain.

Les Bleus connaissent depuis ce dimanche midi leur adver­saire, qui sera le Chili du 31e mondial, Alejandro Tabilo. En cas de victoire, ils affron­te­ront ensuite la Grande‐Bretagne ou le Pérou pour atteindre le Final 8.

🇫🇷🇨🇱 Les Bleus de Gaël Monfils rece­vront le Chili pour le premier tour de la Davis Cup 2027 ⚔️



La ville et les dates de rencontre seront commu­ni­quées prochai­ne­ment.#DavisCup #EspritBleu pic.twitter.com/6pctyqeVze — FFT (@FFTennis) November 29, 2026

Gaël Monfils a donc un peu plus de deux mois devant lui pour préparer au mieux ce rendez‐vous, qui aura lieu dans l’Hexagone.