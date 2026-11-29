La nomination surprise de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France donne un intérêt supplémentaire au premier tour de l’édition 2027 qui aura du 5 au 7 février prochain.
Les Bleus connaissent depuis ce dimanche midi leur adversaire, qui sera le Chili du 31e mondial, Alejandro Tabilo. En cas de victoire, ils affronteront ensuite la Grande‐Bretagne ou le Pérou pour atteindre le Final 8.
Gaël Monfils a donc un peu plus de deux mois devant lui pour préparer au mieux ce rendez‐vous, qui aura lieu dans l’Hexagone.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.