Si Alexander Zverev avait fait le job, en s’imposant contre Arthur Fery (32e) en deux sets (6−3, 6–2), l’Allemagne a tout de même été battue dès les quarts de finale par la Grande‐Bretagne.

Jan‐Lennard Struff (39e mondial) avait en effet perdu le premier match face à Cameron Norrie (52e) : 6–3, 3–6, 6–2.

La confron­ta­tion s’est donc jouée lors d’un match de double décisif, entre spécia­listes de la disci­pline : d’un côté les Britanniques Henry Patten (numéro 1 mondial) et Neal Skupski (3e), de l’autre les Allemands Kevin Krawietz (9e) et Tim Puetz (11e).

Ce sont les premiers qui ont offert la quali­fi­ca­tion à leur équipe grâce à un succès en deux sets : 6–2, 7–6(6).

Great Britain are through to the Davis Cup semis for the first time in seven years 💪



They defeat Germany 2–1 and will face the winner of Austria vs. Spain 👀 #DavisCup pic.twitter.com/SW3wzWGCSQ — Tennis Channel (@TennisChannel) November 26, 2026

La Grande‐Bretagne attend l’Espagne (opposée à l’Autriche en quarts de finale) dans le dernier carré et il n’y aura donc pas de nouveau duel entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz.

Le numéro 1 mondial, vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open, peut prendre des vacances bien méritées.