Si Alexander Zverev avait fait le job, en s’imposant contre Arthur Fery (32e) en deux sets (6−3, 6–2), l’Allemagne a tout de même été battue dès les quarts de finale par la Grande‐Bretagne.
Jan‐Lennard Struff (39e mondial) avait en effet perdu le premier match face à Cameron Norrie (52e) : 6–3, 3–6, 6–2.
La confrontation s’est donc jouée lors d’un match de double décisif, entre spécialistes de la discipline : d’un côté les Britanniques Henry Patten (numéro 1 mondial) et Neal Skupski (3e), de l’autre les Allemands Kevin Krawietz (9e) et Tim Puetz (11e).
Ce sont les premiers qui ont offert la qualification à leur équipe grâce à un succès en deux sets : 6–2, 7–6(6).
La Grande‐Bretagne attend l’Espagne (opposée à l’Autriche en quarts de finale) dans le dernier carré et il n’y aura donc pas de nouveau duel entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz.
Le numéro 1 mondial, vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open, peut prendre des vacances bien méritées.
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 15:51