En 2010 à Belgrade, la Serbie avait remporté la Coupe Davis en finale face à la France grâce à une victoire de Viktor Troicki contre Michaël Llodra, juste après celle de Novak Djokovic contre Gaël Monfils.

Le capi­taine actuel de l’équipe Serbe, opposé à la Grande‐Bretagne ce jeudi en quarts de finale, raconte à L’Equipe les minutes forcé­ment très stres­santes avant son match décisif. Surtout lors­qu’il a croisé le regard de Nole !

« J’avais croisé Novak dans les couloirs alors qu’il venait de finir son match contre Monfils. On ne s’est pas dit grand‐chose, mais je savais que je ne devais pas foirer (il rit) ! Ce titre a été pour nous un grand soula­ge­ment. On a tous eu des très bons résul­tats l’année qui a suivi. Novak aussi… C’est sûre­ment à cause de cette victoire et de ces souve­nirs qu’il est encore là avec nous et qu’il veut encore gagner. »