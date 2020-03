On ne peut se réjouir de l’absence de l’Argentine à la phase finale de la nouvelle Coupe Davis. En effet, c’était la seule nation dont les supporters s’étaient déplacés réellement en Espagne lors de la première édition. Sans leur légendaire capacité à faire du bruit et à encourager les siens, cette Coupe Davis déjà assez fade aurait été encore plus silencieuse.



C’est pour cela que l’élimination en qualification de l’Argentine est une très mauvaise nouvelle pour les organisateurs qui vont devoir trouver une solution pour qu’il y ait un peu de bruit à la fameuse Caja Magica.