C’est presque comique mais c’est au moment où la Coupe Davis a le moins de poids et que sa formule ne ressemble à rien que l’ATP s’unie avec l’ITF pour lui faire de la place dans le calen­drier. Peut‐être s’agit‐il d’un sauve­tage de dernière minute.…

Toujours est‐il que les finales de la Coupe Davis et les matchs de quali­fi­ca­tion feront désor­mais partie inté­grante du calen­drier ATP Tour 2023, et se dérou­le­ront dans les semaines 5, 37 et 47

Par le passé, cela n’avait jamais été le cas et le calen­drier ATP se souciait peu des phases de la Coupe Davis.

Une avancée dont se réjouit le sémillant président de l’ATP Andrea Gaudenzi : « Notre objectif est toujours de créer les meilleures expé­riences possibles pour nos fans et nos joueurs. Proposer des compé­ti­tions inter­na­tio­nales par équipes attrayantes qui s’ins­crivent dans le calen­drier annuel et conti­nuent d’in­nover en est un élément essen­tiel. La Coupe Davis a une histoire incroya­ble­ment riche et nous sommes ravis de voir cette nouvelle alliance impor­tante faire avancer l’évé­ne­ment à partir de 2023″