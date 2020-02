L’Autriche, qui accueillera l’Uruguay à Graz les 6 et 7 mars, devra batailler pour rejoindre la phase finale à Madrid. La sélection autrichienne sera privée de Dominic Thiem mais pourra compter sur Marach, Ofner, Novak, Rodionov et Melzer. Constat identique pour l’Allemagne qui n’aura pas son atout majeur Alexander Zverev. La sélection germanique pourra s’appuyer sur Krawietz, Kohlschreiber, Struff, Koepfer et Mies pour accueillir la Biélorussie à Dusseldorf.