L’équipe de France a parfai­te­ment démarré sa phase de groupes de Coupe Davis mardi à Manchester en battant la Suisse 3 à 0.

Adrian Mannarino, tombeur de Stan Wawrinka en deux sets (6−4, 6–4, en 1h29 de jeu) était très satis­fait de sa perfor­mance deux semaines après avoir été surclassé par Matteo Berrettini au premier tour de l’US Open et avoir déclaré : « Je n’ai aucune excuse. Je fais un travail là‐dessus avec ma psycho­logue. Sinon le cap, on ne le passe jamais. »

« Je n’ai même plus envie de parler de ce match, je suis passé complè­te­ment à côté, je m’en voulais un peu. Ça m’a fait du bien de refaire une semaine d’en­traî­ne­ment, j’étais au bout de la tournée améri­caine, c’était un peu plus dur à la fin. Mais là, je me sens mieux menta­le­ment, physi­que­ment, et c’est plus facile sur le court », a déclaré le Français dans des propos rapportés par L’Equipe.