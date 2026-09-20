Alors qu’elle s’était toujours quali­fiée pour les phases finale de la Coupe Davis depuis la nouvelle formule instaurée en 2019, la France a pour la première fois échoué au stade des qualifications.

Battue 3–1 par un Canada porté par son 5e joueur joueur, Félix Auger‐Aliassime, l’équipe trico­lore assis­tera donc au Final 8 devant sa télé, du 24 au 29 novembre prochain.

🚨 La France va rater le FINAL 8 de la Coupe Davis pour la 6e fois sur 7. 🥶🇫🇷



2019 : PHASE DE POULES ❌

2020–2021 : PHASE DE POULES ❌

2022 : PHASE DE POULES ❌

2023 : PHASE DE POULES ❌

2024 : PHASE DE POULES ❌

2025 : 1⁄ 4

2026 : QUALIFICATIONS ❌ pic.twitter.com/sVY5nKlWFk — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 19, 2026

Mais en l’ab­sence du numéro 1, Arthur Fils, la tâche s’an­non­çait de toute façon très complexe face à une équipe cana­dienne en mission à domicile.