Accueil Coupe Davis

Le bilan peu glorieux de l’équipe de France depuis la nouvelle formule

Par
Thomas S
-
65

Alors qu’elle s’était toujours quali­fiée pour les phases finale de la Coupe Davis depuis la nouvelle formule instaurée en 2019, la France a pour la première fois échoué au stade des qualifications.

Battue 3–1 par un Canada porté par son 5e joueur joueur, Félix Auger‐Aliassime, l’équipe trico­lore assis­tera donc au Final 8 devant sa télé, du 24 au 29 novembre prochain. 

Mais en l’ab­sence du numéro 1, Arthur Fils, la tâche s’an­non­çait de toute façon très complexe face à une équipe cana­dienne en mission à domicile. 

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥