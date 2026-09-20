Alors qu’elle s’était toujours qualifiée pour les phases finale de la Coupe Davis depuis la nouvelle formule instaurée en 2019, la France a pour la première fois échoué au stade des qualifications.
Battue 3–1 par un Canada porté par son 5e joueur joueur, Félix Auger‐Aliassime, l’équipe tricolore assistera donc au Final 8 devant sa télé, du 24 au 29 novembre prochain.
🚨 La France va rater le FINAL 8 de la Coupe Davis pour la 6e fois sur 7. 🥶🇫🇷— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 19, 2026
2019 : PHASE DE POULES ❌
2020–2021 : PHASE DE POULES ❌
2022 : PHASE DE POULES ❌
2023 : PHASE DE POULES ❌
2024 : PHASE DE POULES ❌
2025 : 1⁄4
2026 : QUALIFICATIONS ❌ pic.twitter.com/sVY5nKlWFk
Mais en l’absence du numéro 1, Arthur Fils, la tâche s’annonçait de toute façon très complexe face à une équipe canadienne en mission à domicile.
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 12:42