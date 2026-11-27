Filippo Volandri, capi­taine de la Squadra Azzurra, a bien failli voir son équipe prendre la porte dès les quarts de finale de la Coupe Davis face à la Corée du Sud, avant que les Italiens ne s’en sortent fina­le­ment grâce au double décisif.

Alors que des rumeurs circulent depuis quelque temps au sujet de rela­tions tendues entre Lorenzo Musetti et Matteo Berrettini, le capi­taine italien a tenu à rassurer sur la cohé­sion de son groupe.

Interrogé au micro de SuperTennis, Volandri a insisté sur l’unité de son équipe, qui devra plus que jamais faire preuve de soli­da­rité pour venir à bout de la République tchèque. Emmenée notam­ment par Jakub Mensik et Jiri Lehecka, cette dernière figure égale­ment parmi les sérieux préten­dants au titre.

« Le groupe est soudé et les émotions sont nombreuses. En demi‐finale, nous affron­te­rons l’une des équipes qui ambi­tionnent évidem­ment de remporter le titre. Nous sommes prêts à tout donner » a déclaré le capi­taine Italien.