Filippo Volandri, capitaine de la Squadra Azzurra, a bien failli voir son équipe prendre la porte dès les quarts de finale de la Coupe Davis face à la Corée du Sud, avant que les Italiens ne s’en sortent finalement grâce au double décisif.
Alors que des rumeurs circulent depuis quelque temps au sujet de relations tendues entre Lorenzo Musetti et Matteo Berrettini, le capitaine italien a tenu à rassurer sur la cohésion de son groupe.
Interrogé au micro de SuperTennis, Volandri a insisté sur l’unité de son équipe, qui devra plus que jamais faire preuve de solidarité pour venir à bout de la République tchèque. Emmenée notamment par Jakub Mensik et Jiri Lehecka, cette dernière figure également parmi les sérieux prétendants au titre.
« Le groupe est soudé et les émotions sont nombreuses. En demi‐finale, nous affronterons l’une des équipes qui ambitionnent évidemment de remporter le titre. Nous sommes prêts à tout donner » a déclaré le capitaine Italien.
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 11:13