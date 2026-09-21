Monaco a réalisé une sacrée perfor­mance ce week‐end. Le plus petit pays engagé en Coupe Davis a remporté sa rencontre face à la Finlande et s’est ainsi qualifié parmi l’élite pour 2027.

La recette a été simple mais terri­ble­ment effi­cace : deux simples remportés par le numéro un moné­gasque Valentin Vacherot, asso­ciés à un double très solide composé de Hugo Nys et Romain Arneodo. De quoi faire tomber la Finlande et permettre à Monaco de rêver encore plus grand la saison prochaine.

Interrogé dans les colonnes de L’Équipe, le capi­taine Guillaume Couillard pense déjà à cette future campagne et à la possi­bi­lité d’accueillir une rencontre à domi­cile, non sans une pointe d’humour.

« Si on accueille le match, on ne sait pas trop comment on va faire : on n’a pas de terrains couverts donc il ne faudra pas qu’il pleuve. D’habitude, on jouait les rencontres à domi­cile devant une tribune de 500 places sur le court tout au fond du Monte‐Carlo Country Club. Ça pour­rait être excep­tionnel, ce serait du jamais vu. Monaco attend ça avec impa­tience. Et puis, s’il faut jouer les États‐Unis sur le Arthur‐Ashe, on ira ! » a déclaré le Capitaine Monégasque.