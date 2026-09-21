Monaco a réalisé une sacrée performance ce week‐end. Le plus petit pays engagé en Coupe Davis a remporté sa rencontre face à la Finlande et s’est ainsi qualifié parmi l’élite pour 2027.
La recette a été simple mais terriblement efficace : deux simples remportés par le numéro un monégasque Valentin Vacherot, associés à un double très solide composé de Hugo Nys et Romain Arneodo. De quoi faire tomber la Finlande et permettre à Monaco de rêver encore plus grand la saison prochaine.
Interrogé dans les colonnes de L’Équipe, le capitaine Guillaume Couillard pense déjà à cette future campagne et à la possibilité d’accueillir une rencontre à domicile, non sans une pointe d’humour.
« Si on accueille le match, on ne sait pas trop comment on va faire : on n’a pas de terrains couverts donc il ne faudra pas qu’il pleuve. D’habitude, on jouait les rencontres à domicile devant une tribune de 500 places sur le court tout au fond du Monte‐Carlo Country Club. Ça pourrait être exceptionnel, ce serait du jamais vu. Monaco attend ça avec impatience. Et puis, s’il faut jouer les États‐Unis sur le Arthur‐Ashe, on ira ! » a déclaré le Capitaine Monégasque.
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 10:48