Forcément déçu après la défaite de l’équipe de France face à l’Australie à l’issue du double décisif à l’oc­ca­sion de la première rencontre de la phase de groupe de la Coupe Davis, le capi­taine trico­lore, Paul‐Henri Mathieu, a fait le point chez nos confrères de L’Équipe.

« L’Australie, ça devient une malé­dic­tion… C’est frus­trant de perdre une rencontre quand on est proche de pouvoir la gagner. Le double a été remar­quable face à une très bonne équipe. Il fallait élever le niveau de jeu, ils ont su le faire, mais les adver­saires ont su être les meilleurs sur les quelques points qui ont fait la diffé­rence. En simple, Ugo (Humbert) a joué de manière assez incroyable, il a volé sur le court, dans des condi­tions qu’il apprécie. Pour Arthur (Fils), ça a été plus dur, mais si ça s’est joué à pas grand‐chose. S’il avait pu pousser au 3e set, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Kokkinakis adore ces matches de Coupe Davis. Arthur avait moins de confiance, c’est ce qui lui a fait défaut sur les points clefs. Mais il s’est bien battu. Il a donné le max. Il faut savoir l’accepter. »