Le coronavirus n’en finit plus d’inquiéter. La fédération international de tennis (ITF) a décidé que la rencontre entre le Japon et l’Equateur se déroulera à huit clos. Le but est de lutter contre la propagation du virus qui n’en finit plus de gagner du terrain. La rencontre doit avoir lieu les 6 et 7 mars à Miki. Kei Nishikori, qui était absent depuis l’US Open, a été convoqué pour l’occasion. Une décision qui peut inquiéter alors que les Jeux Olympiques doivent avoir lieu à Tokyo cet été.