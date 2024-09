À l’oc­ca­sion de la phase de groupes de la Coupe Davis, les Etats‐Unis se sont rendus en Chine pour affronter le Chili, la Slovaquie et l’Allemagne.

Un joueur de l’équipe améri­caine, l’an­cien numéro 1 mondial en double (et actuel 10e), Rajeev Ram, 40 ans, n’a pas hésité à exprimer sa colère lors d’une inter­view pour Tennis & Beyond.

« Pour être honnête, c’est insensé. C’est la meilleure façon de le dire. Le fait d’aller en Chine pour ne même pas jouer contre la Chine est ridi­cule, et n’hé­sitez pas à me citer. J’ai l’im­pres­sion que ce nouveau format a ses bons et ses mauvais côtés, et on peut argu­menter dans les deux sens. Mais c’est un pas de plus, d’aller dans un endroit où nous ne jouons même pas contre une équipe de ce pays, où qu’elle soit. Le fait que ce soit à l’autre bout du monde est un peu insi­gni­fiant. J’ai l’im­pres­sion que cela nous éloigne de l’es­sence même de la Coupe Davis, qui est de jouer devant ou contre un public. Je sais qu’avec ce nouveau format, lorsque les groupes étaient réunis en un seul lieu, cela n’ar­ri­vait qu’une fois, mais au moins cela arri­vait une fois. Mais quatre équipes qui ne sont pas chinoises et qui jouent en Chine ? Cela n’a aucun sens. »