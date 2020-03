Trois pays ont déjà validé leur billet pour la phase finale de la Coupe Davis à Madrid (23 au 29 novembre). L’Australie a pris le meilleur sur le Brésil en s’imposant 3-1. John Millman a apporté le point de la qualification en disposant de Thiago Monteiro 6-7(6), 7-6(3), 7-6(3). L’Equateur a su profité des absences dans la sélection japonaise pour s’imposer 3-0. Le Kazakhstan, emmené par Alexander Bublik, a battu les Pays-Bas sur le score de 3-1. Ces trois pays rejoignent ainsi l’Espagne, le Canada, la Grande-Bretagne, la Russie, la Serbie et la France.

