InsoliteCoupe Davis

Le message « hallu­ci­nant » d’Alcaraz après la victoire de l’Espagne, on est loin des plages enso­leillées du pacifique..

Jean Muller
Par Jean Muller

-

20

Il y a quelque chose de singu­lier chez Carlos Alcaraz, de la fraî­cheur et une authen­ti­cité d’un autre âge. Alors que ces collègues se font bronzer sur le sable fin, Carlitos préfère regarder ses collègues avec ses pieds posés sur la toile cirée de sa cuisine.

On rappelle que l’Espagnol vit toujours chez ses parents à Murcie dans un envi­ron­ne­ment qui n’a rien de luxueux, c’est vrai­ment hallu­ci­nant sauf à croire que c’est une mise en situa­tion programmée par un conseille en images.

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 09:55

