Il y a quelque chose de singulier chez Carlos Alcaraz, de la fraîcheur et une authenticité d’un autre âge. Alors que ces collègues se font bronzer sur le sable fin, Carlitos préfère regarder ses collègues avec ses pieds posés sur la toile cirée de sa cuisine.
VAMOOOOOOOS!!!! 🇪🇸 pic.twitter.com/ogM6gmqLIs— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 20, 2025
On rappelle que l’Espagnol vit toujours chez ses parents à Murcie dans un environnement qui n’a rien de luxueux, c’est vraiment hallucinant sauf à croire que c’est une mise en situation programmée par un conseille en images.
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 09:55