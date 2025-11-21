Il y a quelque chose de singu­lier chez Carlos Alcaraz, de la fraî­cheur et une authen­ti­cité d’un autre âge. Alors que ces collègues se font bronzer sur le sable fin, Carlitos préfère regarder ses collègues avec ses pieds posés sur la toile cirée de sa cuisine.

On rappelle que l’Espagnol vit toujours chez ses parents à Murcie dans un envi­ron­ne­ment qui n’a rien de luxueux, c’est vrai­ment hallu­ci­nant sauf à croire que c’est une mise en situa­tion programmée par un conseille en images.