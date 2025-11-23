AccueilCoupe DavisLe message pour Zverev après la défaite de l'Allemagne : "Tout le...
Coupe Davis

Le message pour Zverev après la défaite de l’Allemagne : « Tout le monde sait qu’il a ses raisons de ne pas venir parfois, et c’est tout à fait normal, mais ce serait bien qu’il joue davantage »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

4621

Si l’Allemagne a été battue par l’Espagne en demi‐finales de la Coupe Davis à Bologne, Alexander Zverev, lui, a fait le travail en domi­nant Jaume Munar en deux sets. 

Ses coéqui­piers, à l’image du spécia­liste du double Tim Puetz, aime­raient toute­fois pouvoir compter sur lui plus régu­liè­re­ment, tout en sachant que leur meilleur joueur demeure réti­cent à l’égard de la version moderne de la compétition.

« Tout le monde sait que Zverev a ses raisons de jouer parfois et de ne pas jouer parfois. Et c’est tout à fait normal. Nous formons une excel­lente équipe dans son ensemble. Ce serait bien qu’il joue davan­tage », a déclaré Puetz dans des propos relayés par Eurosport Allemagne.

Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 10:43

Article précédent
« Alcaraz et Sinner, dans leurs meilleurs jours, sont proba­ble­ment au niveau de Federer, Nadal et Djokovic, mais dans l’en­semble, ils moins solides que n’im­porte lequel des trois grands », estime Dolgopolov
Article suivant
« David Ferrer fait taire beau­coup de détrac­teurs. Il a pris une déci­sion déli­cate qui lui a valu les critiques d’une partie des suppor­ters », souligne José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.