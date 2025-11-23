Si l’Allemagne a été battue par l’Espagne en demi‐finales de la Coupe Davis à Bologne, Alexander Zverev, lui, a fait le travail en domi­nant Jaume Munar en deux sets.

Ses coéqui­piers, à l’image du spécia­liste du double Tim Puetz, aime­raient toute­fois pouvoir compter sur lui plus régu­liè­re­ment, tout en sachant que leur meilleur joueur demeure réti­cent à l’égard de la version moderne de la compétition.

« Tout le monde sait que Zverev a ses raisons de jouer parfois et de ne pas jouer parfois. Et c’est tout à fait normal. Nous formons une excel­lente équipe dans son ensemble. Ce serait bien qu’il joue davan­tage », a déclaré Puetz dans des propos relayés par Eurosport Allemagne.