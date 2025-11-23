Si l’Allemagne a été battue par l’Espagne en demi‐finales de la Coupe Davis à Bologne, Alexander Zverev, lui, a fait le travail en dominant Jaume Munar en deux sets.
Ses coéquipiers, à l’image du spécialiste du double Tim Puetz, aimeraient toutefois pouvoir compter sur lui plus régulièrement, tout en sachant que leur meilleur joueur demeure réticent à l’égard de la version moderne de la compétition.
« Tout le monde sait que Zverev a ses raisons de jouer parfois et de ne pas jouer parfois. Et c’est tout à fait normal. Nous formons une excellente équipe dans son ensemble. Ce serait bien qu’il joue davantage », a déclaré Puetz dans des propos relayés par Eurosport Allemagne.
