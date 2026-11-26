L’Espagne et l’Autriche s’affronteront ce jeudi soir en quarts de finale de Coupe Davis à Bologne.
Et avant ce duel contre l’un des grands favoris de la compétition, si ce n’est le favori en présence de Carlos Alcaraz, le numéro 1 autrichien, Jurij Rodionov, a fait une déclaration surprenante.
« Ce sont tous les deux de grands joueurs. Alcaraz est jeune, mais il a beaucoup d’expérience, et Jodar débute. Franchement, je préfère jouer contre Carlos plutôt que contre Jodar, car c’est une formidable opportunité d’affronter le meilleur du monde. On n’a pas toujours cette chance, et si elle se présente, je la saisis. Je pense qu’au niveau où je me trouve actuellement, j’ai des chances de gagner », a déclaré le 119e mondial dans des propos relayés par Ok Dario.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.