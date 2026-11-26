L’Espagne et l’Autriche s’affronteront ce jeudi soir en quarts de finale de Coupe Davis à Bologne.

Et avant ce duel contre l’un des grands favoris de la compé­ti­tion, si ce n’est le favori en présence de Carlos Alcaraz, le numéro 1 autri­chien, Jurij Rodionov, a fait une décla­ra­tion surprenante.

« Ce sont tous les deux de grands joueurs. Alcaraz est jeune, mais il a beau­coup d’expérience, et Jodar débute. Franchement, je préfère jouer contre Carlos plutôt que contre Jodar, car c’est une formi­dable oppor­tu­nité d’affronter le meilleur du monde. On n’a pas toujours cette chance, et si elle se présente, je la saisis. Je pense qu’au niveau où je me trouve actuel­le­ment, j’ai des chances de gagner », a déclaré le 119e mondial dans des propos relayés par Ok Dario.