Plus que deux jours avant le début des phases finales de la Coupe Davis édition 2021. Alors que les demi‐finales et la finale se dérou­le­ront à Madrid à partir du 3 décembre, les premiers tours auront lieu dans trois villes diffé­rentes dont Madrid, à Turin, en Italie, et à Innsbruck, en Autriche.

Déjà présente en Autriche depuis plusieurs jours, l’équipe de France débu­tera face à la République Tchèque dès le premier jour, à savoir ce jeudi 25 novembre, avant d’af­fronter deux jours plus tard la Grande‐Bretagne.

Pour rappel et en raison du confi­ne­ment imposé par le gouver­ne­ment autri­chien à sa popu­la­tion, toutes les rencontres dispu­tées à Innsbruck se dérou­le­ront sans le moindre spectateur.