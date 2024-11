Tenante du titre, l’Italie a désor­mais un pied en finale de la Coupe Davis après la victoire de Matteo Berrettini ce samedi lors du premier match de la rencontre face à l’Australie.

Vainqueur 6–7(6), 6–3, 7–5 face à Thanasi Kokkinakis après une magni­fique bataille de 2h45 de jeu, le numéro 2 italien, préféré à Lorenzo Musetti, a notam­ment fait basculer la rencontre grâce à ce sublime de coup de défense en bout de course.

Matteo Berrettini that is OUT OF THIS WORLD 🤯🌍#DavisCup | @MattBerrettini | @federtennis pic.twitter.com/zL2iDbtYkG