Le casting du Final 8 de la Coupe Davis 2026 est désormais complet !
Après un week‐end particulièrement animé aux quatre coins du monde, les huit nations qui se disputeront le titre à Bologne du 24 au 29 novembre sont connues : Italie, Allemagne, Espagne, Canada, Grande‐Bretagne, Autriche, République tchèque et Corée du Sud.
Le plateau s’annonce particulièrement relevé avec plusieurs nations capables d’aligner de très grosses équipes. L’Allemagne pourra évidemment compter sur Alexander Zverev, l’Espagne espérera retrouver Carlos Alcaraz tandis que l’Italie aura l’avantage d’évoluer à domicile.
Derrière, le Canada, la République tchèque ou encore la Grande‐Bretagne auront également de sérieux arguments à faire valoir.
Une chose est sûre : avec un tel Top 8, le Final 8 de Bologne promet déjà quelques énormes affiches et beaucoup de spectacle pour conclure la saison
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 10:09