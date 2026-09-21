Le casting du Final 8 de la Coupe Davis 2026 est désor­mais complet !

Après un week‐end parti­cu­liè­re­ment animé aux quatre coins du monde, les huit nations qui se dispu­te­ront le titre à Bologne du 24 au 29 novembre sont connues : Italie, Allemagne, Espagne, Canada, Grande‐Bretagne, Autriche, République tchèque et Corée du Sud.

From February to November. It all comes down to Bologna’s Final 8. November 24–29 🏆



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Le plateau s’annonce parti­cu­liè­re­ment relevé avec plusieurs nations capables d’aligner de très grosses équipes. L’Allemagne pourra évidem­ment compter sur Alexander Zverev, l’Espagne espé­rera retrouver Carlos Alcaraz tandis que l’Italie aura l’avantage d’évoluer à domicile.

Derrière, le Canada, la République tchèque ou encore la Grande‐Bretagne auront égale­ment de sérieux argu­ments à faire valoir.

Une chose est sûre : avec un tel Top 8, le Final 8 de Bologne promet déjà quelques énormes affiches et beau­coup de spec­tacle pour conclure la saison