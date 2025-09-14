AccueilCoupe DavisLehecka sur le public américain après ses victoires contre Tiafoe et Fritz...
Lehecka sur le public améri­cain après ses victoires contre Tiafoe et Fritz : « Partout dans le monde, il n’est pas courant de voir ça »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Portée par Jakub Mensik et Jiri Lehecka, la République tchèque a frappé un grand coup en s’imposant face aux États‐Unis (3−2) à Delray Beach, en Floride, décro­chant ainsi son billet pour la phase finale de la Coupe Davis.

Auteur d’un week‐end parfait avec deux victoires en simple, face à Frances Tiafoe et Taylor Fritz, Lehecka a tenu à saluer l’attitude du public américain.

« Je pense que le public a été très, très impar­tial envers les deux camps. Vous savez, les fans améri­cains ont été vrai­ment fair‐play, et c’est quelque chose que j’ap­précie. Bien sûr, ils encou­ra­geaient beau­coup leurs joueurs, ils les soute­naient, ce qui est sympa, mais en même temps, j’ai aussi apprécié de jouer devant eux. Partout dans le monde, il n’est pas courant de voir un public aussi fair‐play que celui que j’ai connu ce soir », a fait remar­quer le 16e mondial dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 14:16

