Qui dit retour des confron­ta­tions à domi­cile et à l’extérieur dit aussi retour des ambiances élec­triques en Coupe Davis. La rencontre entre la Croatie et la France, ce samedi à Osijek, en a offert une parfaite illustration.

Alors qu’il tente d’emmener son équipe vers un cinquième match décisif, Marin Cilic a laissé éclater sa colère en criant sur l’arbitre, après une balle liti­gieuse qui a offert trois balles de break à Corentin Moutet en début de deuxième set.

Marin Cilic 🇭🇷 FURIEUX envers l’ar­bitre qui aurait montré une mauvaise marque offrant trois balles de break à Corentin Moutet 🇫🇷 en Coupe Davis. 😳 pic.twitter.com/whtXhqe1wC — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 13, 2025

La tension est à son comble en Croatie, où les Bleus ne sont plus qu’à un set de la victoire.