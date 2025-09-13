Qui dit retour des confrontations à domicile et à l’extérieur dit aussi retour des ambiances électriques en Coupe Davis. La rencontre entre la Croatie et la France, ce samedi à Osijek, en a offert une parfaite illustration.
Alors qu’il tente d’emmener son équipe vers un cinquième match décisif, Marin Cilic a laissé éclater sa colère en criant sur l’arbitre, après une balle litigieuse qui a offert trois balles de break à Corentin Moutet en début de deuxième set.
La tension est à son comble en Croatie, où les Bleus ne sont plus qu’à un set de la victoire.
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 17:13