L’énorme colère de Marin Cilic lors de son duel contre Corentin Moutet

Qui dit retour des confron­ta­tions à domi­cile et à l’extérieur dit aussi retour des ambiances élec­triques en Coupe Davis. La rencontre entre la Croatie et la France, ce samedi à Osijek, en a offert une parfaite illustration.

Alors qu’il tente d’emmener son équipe vers un cinquième match décisif, Marin Cilic a laissé éclater sa colère en criant sur l’arbitre, après une balle liti­gieuse qui a offert trois balles de break à Corentin Moutet en début de deuxième set.

La tension est à son comble en Croatie, où les Bleus ne sont plus qu’à un set de la victoire.

