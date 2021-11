Présent ce mercredi en confé­rence de presse à Innsbruck, en Autriche, Leon Smith, le capi­taine de l’équipe de Grande‐Bretagne, adver­saire de la France, a fustigé le format actuel de la Coupe Davis et regretté l’an­cien. Une prise de parole impor­tante alors que l’es­sence même de cette compé­ti­tion a été bafoué depuis la prise en main de Kosmos et de Gérard Piqué.

« Cela fait long­temps que l’on parle de l’avenir de la Coupe Davis. Et je ne pense pas que le format actuel soit le meilleur. Quand on sonde les joueurs et les capi­taines, tout ceux qui ont gagné la Coupe Davis, cette compé­ti­tion a eu très grande impor­tance dans leur carrière. L’histoire qu’elle repré­sente aussi. On ne peut évidem­ment pas contrôler ce qui se passe ici, mais on peut agir sur le futur. Les joueurs membres du Top 10, les capi­taines, l’at­mo­sphère, l’en­vi­ron­ne­ment tout ça c’est telle­ment impor­tant pour une compé­ti­tion comme celle‐là, le format du domicile‐extérieur aussi avec les stades pleins. Il faut voir ce qui est le mieux pour les joueurs, les choses à changer. Je pense qu’une période de concer­ta­tion va s’ou­vrir et que l’ITF et Kosmos vont réussir à trouver ce qui est le plus adapté par rapport au calendrier. »