Le capi­taine de l’équipe de la Grande Bretagne, Leon Smith, est revenu sur l’his­toire de cette nouvelle formule mais aussi sur la suite et notam­ment la prochaine édition qui aura lieu à Abu Dhabi.

« Je sais ce que ce tournoi signifie pour les joueurs, à quel point le calen­drier est exigeant pour eux. Dans l’an­cien format, si vous réus­sis­siez, cela prenait fina­le­ment plusieurs semaines. Je me souviens avoir passé beau­coup d’ap­pels aux gars pour leur demander s’ils pouvaient venir ou pas. C’était une situa­tion diffi­cile pour eux. Puis quand la compé­ti­tion a été modi­fiée, tout est devenu sujet à débats, c’était un peu drama­tique je dois le dire. Maintenant, petit à petit, cette nouvelle formule trouve sa voie. Il reste qu’il est diffi­cile de me prononcer sur ce qu’il va se passer à Abu Dhabi car pour l’ins­tant nous n’avons eu plus d’in­for­ma­tions que vous »