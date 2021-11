Capitaine de l’équipe de Grande‐Bretagne de Coupe Davis, Leon Smith, qui s’ap­prête à défier l’Allemagne ce mardi après‐midi (à partir de 16h), estime que son groupe a beau­coup appris après s’être fait une grosse frayeur face à la valeu­reuse République Tchèque en phase de poule. À noter que sans Alexander Zverev, les Allemands seront dans la même posi­tion d’out­sider que les Tchèques.

« Ce sera un match diffi­cile, mais ce sera un match diffi­cile pour eux aussi. Nous avons une très bonne équipe et nous avons beau­coup appris de ces deux derniers jours. Ces deux derniers jours ont été diffi­ciles, mais les gars se sont montrés brillants. Nous sommes en bonne forme et prêts pour le combat. Nous passons beau­coup de temps ensemble parce que nous appré­cions la compa­gnie des uns et des autres. C’est comme ça depuis long­temps et ça continue. J’adore les gars, il n’y a pas que les joueurs et moi‐même, le staff est abso­lu­ment géniale. Je ne pour­rais rien demander de plus. Ce n’est pas seule­ment un groupe de personnes sympa­thiques, mais tout le monde en fait un peu plus. Ils font tout pour nous et le font avec le sourire, tout le monde se sent concerné. »