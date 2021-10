Sébastien Grosjean annon­cera ce lundi 25 novembre la compo­si­tion de l’équipe de France qui ira dans un premier temps à Innsbruck (du 25 novembre au 5 décembre) et qui tentera de se quali­fier pour la phase finale à Madrid prévue à partir du 6 décembre.

On peut s’étonner que le groupe soit divulgué si tôt d’au­tant que le tournoi de Bercy aurait pu amener quelques préci­sions sur la forme de certains joueurs, à moins que ces fameuses « révé­la­tions » ne puissent s’ex­primer sur la résine de Paris‐Bercy. On pense bien sûr à Rinderknech ou Bonzi par exemple.

Visiblement le choix est de rassurer les titu­laires dési­gnés. À moins que l’on fasse complè­te­ment fausse route et que « Seb » sorte une surprise de son chapeau. On rappelle que Monfils, Humbert et Paire rentrent direc­te­ment dans le tableau. Mannarino est le prochain qui pour­rait y figurer en tant que premier remplaçant.

La sélec­tion semble donc se dessiner autour de ce groupe avec le choix sûre­ment assumé et logique de la paire Mahut/Herbert en double, qui a rare­ment déçu dans cette épreuve.