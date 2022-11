Alors que la finale de l’édi­tion 2022 de la Coupe Davis entre le Canada et l’Australie se tient actuel­le­ment à Malaga, le tirage au sort des quali­fi­ca­tions pour la phase finale 2023 a eu lieu ce dimanche, quelques minutes avant le début de la rencontre entre Denis Shapovalov et Thanasi Kokkinakis.

Présente dans ce tirage au sort réunis­sant 24 nations, l’équipe de France a été épar­gnée en héri­tant de la Hongrie de Marton Fucsovics (87e), Zsombor Piros (165e) et Fabian Marozsan (172e). Pas de quoi faire peur aux hommes de Sebastien Grosjean qui devront néan­moins se rendre sur place du 3 au 5 février 2023.

On retiendra de ce tirage le « choc » entre l’Autriche de Dominic Thiem et la Croatie de Marin Cilic et Borna Coric.