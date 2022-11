Et si le capi­taine améri­cain, Mardy Fish, avait commis une belle erreur en refu­sant de sélec­tionner le récent vain­queur du Masters en double et 3e joueur mondial, Rajeev Ram ?

Cela pour­rait bien être le cas alors que les USA se sont inclinés ce jeudi face à l’Italie en quarts de finale de la Coupe Davis après le double décisif (1−2). Jack Sock et Tommy Paul ont en effet subi la loi des vété­rans Fabio Fognini et Simone Bolelli : 6–4, 6–4.

À l’issue de cette grosse décep­tion, le capi­taine a assumé ses choix tout en rendant hommages aux italiens : « C’est mon choix (de ne pas avoir sélec­tionné Rajeev Ram, ndlr). C’est l’équipe que j’ai choisie. Si quel­qu’un a un problème avec ça, c’est ma déci­sion. J’avais hâte de voir cette équipe. Ces joueurs sont le présent et l’avenir de notre équipe. Il ne s’agit pas seule­ment du clas­se­ment. Sonego était le meilleur joueur de la rencontre. C’est plutôt déce­vant pour nous. Cela fait long­temps que je veux gagner la Coupe Davis, en tant que joueur et main­te­nant en tant que capi­taine. Personne ne veut ce titre plus que moi. Ça n’ar­ri­vera pas cette année. L’Italie était une meilleure équipe aujourd’hui. »