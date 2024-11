Être une légende vivante du double et ne pas faire confiance à sa paire de spécia­listes lors­qu’on est capi­taine de Coupe Davis est quand même un comble.

C’est pour­tant bien ce qu’a fait Bob Bryan, capi­taine des États‐Unis, ce jeudi à l’oc­ca­sion du double décisif face à l’Australie en choi­sis­sant deux joueurs de simple, Ben Shelton et Tommy Paul, au détri­ment de Rajeev Ram et Austin Krajicek, pour affronter les expé­ri­mentés Matthew Ebden et Jordan Thompson (victoire 6–4, 6–4 des Australiens).

Plus d’un coup de poker non payant, c’est une vraie faute pour la plupart des obser­va­teurs dont le commen­ta­teur Alex Boroch. « Les légendes du double qui choi­sissent des joueurs de simple au lieu de spécia­listes du double dans un match de double crucial sont une démons­tra­tion telle­ment pathé­tique pour toute la compé­ti­tion de double. On pour­rait penser qu’un frère de Bryan aurait plus confiance… »

Doubles legends choo­sing singles players over doubles specia­lists in a crucial doubles match is such a pathetic display for the entire doubles compe­ti­tion. You’d think a Bryan bro would have more trust… 😬 https://t.co/Z2dgWa6H1W — Alex Boroch 🎾 (@Alex_Boroch) November 21, 2024

En confé­rence de presse après la rencontre, le prin­cipal inté­ressé a décidé d’as­sumer son choix : « Nous avions de bonnes options pour les doubles mais j’ai opté pour la puis­sance de feu des joueurs en simple pour les surprendre. C’était une déci­sion d’adap­ta­tion. J’ai décidé dans les 15 minutes qui ont séparé le match en simple et le match en double. L’idée était de les surprendre. »