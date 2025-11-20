AccueilCoupe Davis"Les personnes responsables de ce fiasco prétendent qu’ils ont sauvé cette compétition....
« Les personnes respon­sables de ce fiasco prétendent qu’ils ont sauvé cette compé­ti­tion. Le déni de ces hommes est sans limites, je suis dégoûté », lâche Benoît Maylin

En consta­tant les nombreux sièges vides en tribunes à Bologne lors du quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Belgique, le jour­na­liste Benoît Maylin a poussé un coup de gueule sur le réseau social X.

« Voilà ce qu’ils ont fait en 7 ans de l’ambiance en coupe dévisse… Des hymnes sans âme dans une salle vide. Et les personnes respon­sables de ce fiasco prétendent qu’ils ont sauvé cette compé­ti­tion. Le déni de ces hommes est sans limites. Je suis dégoûté », a fulminé le chroniqueur. 

Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 10:40

