En constatant les nombreux sièges vides en tribunes à Bologne lors du quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Belgique, le journaliste Benoît Maylin a poussé un coup de gueule sur le réseau social X.
Voilà ce qu’ils ont fait en 7 ans de l’ambiance en coupe dévisse…— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 18, 2025
Des hymnes sans âme dans une salle vide.
Et les personnes responsables de ce fiasco prétendent qu’ils ont sauvé cette compétition.
Le déni de ces hommes soit disant pouvoir, est sans limites.
Je suis dégoûté 😡 https://t.co/NzXGFozOue
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 10:40