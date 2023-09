La phase finale qui réunit 8 pays à Malaga pour soulever le sala­dier d’argent aura lieu sans l’Espagne.

Un vrai « désastre » pour cette compé­ti­tion qui essaye de survivre.

La présence de l’Espagne aurait au moins garanti une présence impor­tante des fans.

Malgré tout, David Ferrer, déçu ne voulait pas se trouver d’ex­cuses ou allumer les absents et notam­ment un certain Carlos Alcaraz.

« Lorsque j’ai joué, le calen­drier était le même, il n’a donc pas beau­coup changé. Il y avait des joueurs qui jouaient plus et d’autres qui jouaient moins, cela exis­tera toujours en Coupe Davis. Mon travail consiste à faire venir les meilleurs joueurs, ceux qui sont engagés, je ne peux pas faire beau­coup plus. Le calen­drier est ainsi fait qu’il faut l’ac­cepter, c’est tout ce qu’il y a à faire ».