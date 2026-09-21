L’Espagne n’a pas tremblé face au Chili, pour­tant à domi­cile et bien décidé à lui faire vivre un véri­table enfer avant la rencontre.

La réalité a fina­le­ment été bien diffé­rente puisque la Roja s’est imposée 4–0 après les quatre premiers matchs, grâce aux victoires de Martín Landaluce, Daniel Mérida et bien sûr Rafael Jódar.

Comme le rapportent nos confères de Clay Magazine, inter­rogé après cette belle victoire collec­tive, le joueur le plus expé­ri­menté de l’équipe, Jaume Munar, a tenu à mettre en avant la force du groupe et le poten­tiel immense de cette nouvelle géné­ra­tion espa­gnole. Il en a égale­ment profité pour rappeler les excel­lents résul­tats obtenus ces dernières années, même en l’absence de Carlos Alcaraz.

« L’année dernière, même sans Carlos [Alcaraz], nous avions déjà obtenu des résul­tats incroyables en Coupe Davis grâce à cette unité. Nous sommes une équipe engagée, capable de nous adapter. Cela a une valeur immense : l’unité et la cohé­sion au sein du groupe » a déclaré Jaume Munar.