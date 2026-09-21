L’Espagne n’a pas tremblé face au Chili, pourtant à domicile et bien décidé à lui faire vivre un véritable enfer avant la rencontre.
La réalité a finalement été bien différente puisque la Roja s’est imposée 4–0 après les quatre premiers matchs, grâce aux victoires de Martín Landaluce, Daniel Mérida et bien sûr Rafael Jódar.
Comme le rapportent nos confères de Clay Magazine, interrogé après cette belle victoire collective, le joueur le plus expérimenté de l’équipe, Jaume Munar, a tenu à mettre en avant la force du groupe et le potentiel immense de cette nouvelle génération espagnole. Il en a également profité pour rappeler les excellents résultats obtenus ces dernières années, même en l’absence de Carlos Alcaraz.
« L’année dernière, même sans Carlos [Alcaraz], nous avions déjà obtenu des résultats incroyables en Coupe Davis grâce à cette unité. Nous sommes une équipe engagée, capable de nous adapter. Cela a une valeur immense : l’unité et la cohésion au sein du groupe » a déclaré Jaume Munar.
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 09:41