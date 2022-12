Au cours d’une inter­view accordée à Clay, Andrey Rublev a taclé le gouver­ne­ment britan­nique avant de faire une propo­si­tion de nouveau format pour la Coupe Davis.

« À mon avis, il faudrait faire comme la Coupe du monde. Tous les deux ou quatre ans. Ce serait beau­coup plus spécial, parce que, imaginez, dans le format précé­dent, vous termi­niez le processus à la fin du mois de novembre en gagnant, et au début du mois de février vous deviez jouer le premier tour de l’édi­tion suivante. Vous avez gagné le trophée il y a deux mois et vous devez déjà jouer à nouveau. À mon avis, ce senti­ment n’était pas si spécial. Il est préfé­rable d’at­tendre un peu et de profiter du moment présent. »

Kosmos et l’ITF ne partagent pas du tout la même opinion.