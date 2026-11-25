Carlos Alcaraz a réalisé une semaine fantastique pour remporter, pour la première fois de sa carrière, les Nitto ATP Finals, sans perdre le moindre match ni même le moindre set.
Seule ombre au tableau pour l’Espagnol, une alerte à la cuisse gauche lors de sa rencontre face à Daniil Medvedev, qui semble encore le gêner.
Arrivé lundi auprès de la délégation espagnole, le numéro un mondial n’a toujours pas remis les pieds sur un court et devrait reprendre l’entraînement ce mercredi. Comme il l’explique, il laissera son capitaine, David Ferrer, s’exprimer sur son éventuelle participation à la première rencontre lors de la conférence de presse de jeudi.
« Tout va bien. Je n’ai pas encore touché de balle, ni même pris une raquette en main. Demain, ce sera la première fois que je retournerai sur le court pour prendre la raquette et taper quelques balles. Au final, nous évaluerons les sensations au fur et à mesure. Je ne veux rien affirmer avec certitude, mais pour l’instant, ce que je peux dire, c’est que je me sens un peu mieux chaque jour. Chaque jour, je constate davantage que je suis en train de récupérer. Jeudi, lorsque les choses seront plus claires, que nous nous serons entraînés et que l’échéance se rapprochera, David prendra la parole » a déclaré Carlos Alcaraz.
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 09:17