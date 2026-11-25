Carlos Alcaraz a réalisé une semaine fantas­tique pour remporter, pour la première fois de sa carrière, les Nitto ATP Finals, sans perdre le moindre match ni même le moindre set.

Seule ombre au tableau pour l’Espagnol, une alerte à la cuisse gauche lors de sa rencontre face à Daniil Medvedev, qui semble encore le gêner.

Arrivé lundi auprès de la délé­ga­tion espa­gnole, le numéro un mondial n’a toujours pas remis les pieds sur un court et devrait reprendre l’entraînement ce mercredi. Comme il l’explique, il lais­sera son capi­taine, David Ferrer, s’exprimer sur son éven­tuelle parti­ci­pa­tion à la première rencontre lors de la confé­rence de presse de jeudi.

Carlos Alcaraz vai jogar contra a Áustria nos quartos de final da Copa Davis ? Ele fala sobre como tem se sentido, confira :



« Está tudo bem. Ainda não toquei na bola, nem peguei na raquete. Amanhã será a primeira vez que irei até lá para pegar na raquete e bater bola. No fim das… pic.twitter.com/U3lJMBC0ok — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) November 24, 2026

« Tout va bien. Je n’ai pas encore touché de balle, ni même pris une raquette en main. Demain, ce sera la première fois que je retour­nerai sur le court pour prendre la raquette et taper quelques balles. Au final, nous évalue­rons les sensa­tions au fur et à mesure. Je ne veux rien affirmer avec certi­tude, mais pour l’instant, ce que je peux dire, c’est que je me sens un peu mieux chaque jour. Chaque jour, je constate davan­tage que je suis en train de récu­pérer. Jeudi, lorsque les choses seront plus claires, que nous nous serons entraînés et que l’échéance se rappro­chera, David prendra la parole » a déclaré Carlos Alcaraz.