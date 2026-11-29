L’Espagne savait qu’elle allait forcément devoir passer par un double décisif ô combien périlleux après la défaite de Rafael Jodar lors du premier match de la finale de Coupe Davis contre l’Italie.
Quelques minutes après la réponse cinglante et attendue de Carlos Alcaraz, les Espagnols, emmenés par ce dernier et l’expérimentés Marcel Granollers (40 ans), n’ont pas fait le poids face à la paire italienne composée de Lorenzo Musetti, tombeur de Jodar, et du spécialiste Andrea Vavassori.
Battus 6–2, 7–5 en 1h40 de jeu avec un Granolers plus que douteux par séquence, l’Espagne s’incline donc pour la deuxième fois d’affilée en finale face à l’Italie, qui décroche au passage son quatrième saladier d’argent de suite. Un véritable exploit pour cette nation qui n’avait remporté qu’un seul petit titre avant le premier de cette série décroché en 2023.
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 22:58