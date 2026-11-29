L’Espagne savait qu’elle allait forcé­ment devoir passer par un double décisif ô combien périlleux après la défaite de Rafael Jodar lors du premier match de la finale de Coupe Davis contre l’Italie.

Quelques minutes après la réponse cinglante et attendue de Carlos Alcaraz, les Espagnols, emmenés par ce dernier et l’ex­pé­ri­mentés Marcel Granollers (40 ans), n’ont pas fait le poids face à la paire italienne composée de Lorenzo Musetti, tombeur de Jodar, et du spécia­liste Andrea Vavassori.

🙌🇮🇹 Italy win the Davis Cup for the FOURTH CONSECUTIVE YEAR



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Battus 6–2, 7–5 en 1h40 de jeu avec un Granolers plus que douteux par séquence, l’Espagne s’in­cline donc pour la deuxième fois d’af­filée en finale face à l’Italie, qui décroche au passage son quatrième sala­dier d’argent de suite. Un véri­table exploit pour cette nation qui n’avait remporté qu’un seul petit titre avant le premier de cette série décroché en 2023.