Capitaine heureux après la quali­fi­ca­tion de l’Australien pour les demi‐finales de la Coupe Davis suite à sa victoire face aux Pays‐Bas ce mardi, Lleyton Hewitt aurait quand même bien aimé pouvoir compter sur le meilleur joueur austra­lien de la saison, un certain Nick Kyrgios.

Ce dernier, 22e joueur mondial et fina­liste de Wimbledon, a préféré rester à la maison afin de se ressourcer en vue notam­ment de la saison prochaine sur laquelle il nourrit de grosses ambi­tions. Un regret pour Hewitt même s’il a surtout voulu insister sur le dévoue­ment des joueurs présents.

« Évidemment, nous aurions aimé que Nick joue et soit avec nous », a déclaré Lleyton Hewitt en confé­rence de presse. « Vous savez, il a fait une année incroyable et n’a pas joué tant de tour­nois que ça, pour être honnête. Nous savons tous qu’il est capable de jouer du tennis de haut niveau lors­qu’il est motivé. Pour nous, le fait de ne pas l’avoir ici, nous mettons cela de côté et nous essayons de nous rassem­bler, et nous avons un bon groupe de gars ici qui sont prêts à faire le dur labeur et à lever la main pour leur pays, et je ne pour­rais pas être plus fier d’eux. »