Privé de Kokinnakis à la dernière minute, Lleyton Hewitt, capi­taine de l’Australie depuis des lustres, semble très confiant alors que son équipe affron­tera la République Tchèque. Les Kangourous semblent les plus armés notam­ment grâce à leur double. Lleyton est donc assez serein.

« Pour être honnête, nous avions beau­coup d’op­tions, donc je me sens très à l’aise avec l’ar­rivée d’Alexei (Popyrin). Il a réalisé la meilleure année de sa carrière sur le circuit ATP cette année, et nous avons beau­coup d’op­tions en simple, mais aussi en double. Quel que soit le joueur que nous mettrons sur le terrain, je sais qu’il sera perfor­mant et qu’il donnera tout ce qu’il a, et nous avons confiance en lui. »