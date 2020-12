L’O2 Arena a vécu sa dernière édition du Masters de Londres. Et le capitaine Leon Smith de l’équipe de la Grande Bretagne rêve maintenant que Londres puisse accueillir la Coupe Davis alors même que la Laver Cup a signé pour 2022 comme il l’a évoqué chez nos confrères de Tennis365.com : « La 02 Arena a été un endroit idéal pour les finales ATP, elle a fait ses preuves en tant que site de tennis, alors quel événement incroyable ce serait si nous pouvions accueillir la finale de la Coupe Davis à Londres lorsque le contrat de Madrid sera terminé. Nous avons également la Laver Cup au Royaume-Uni et je pense que notre pays est une excellente destination pour quelque chose comme ça. L’organisation des finales ATP a été un énorme succès. Demandez à n’importe lequel des joueurs et ils adorent ce lieu, alors ce serait formidable d’y arriver si nous le pouvons »